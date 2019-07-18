مصر | "كانت بتتخانق مع زوجها".. التحريات تكشف سبب انتحار ربة منزل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت بتتخانق مع زوجها".. التحريات تكشف سبب انتحار ربة منزل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن خلافات زوجية، السبب وراء إلقاء ربة منزل نفسها، من شرفة شقتها بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور.

وكانت أقدمت ربة منزل على الإنتحار بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد سقوط ربة منزل من علو، وبالانتقال والفحص تبين قيام ربة منزل بالانتحار قفزًا من شرفة منزلها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.