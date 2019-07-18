مصر | "الرائحة الكريهة" تقود الجيران لجثة مسن بحلوان.. ومفاجأة في تحقيقات النيابة

كما استدعت النيابة أهل المتوفى حيث أكدوا أنه يعيش منذ فترة طويلة بمفرده بعد وفاة زوجته ولديه أبنه وحيدة متزوجة تعيش بالخارج.

واستدعت النيابة شهود العيان من الجيران في الواقعة الذين أكدوا على حسن سمعة المتوفى وأنهم كانوا يشاهدوا كل يوم الصباح ينزل من العقار ولكن منذ ما يقرب من حوالي أسبوع لاحظوا اختفائه، وأضافوا أنه في المساء لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من شقته مما دعاهم إلى الإسراع وكسر الباب ليجدوه ملقى في الصالة وبملابسة الكاملة وفي حالة تعفن.

وجاء في مناظرة النيابة للجثة أنها في حالة تعفن كامل وتحولت إلى اللون الأخضر بالكامل، وأنها لرجل ستيني وتوفى منذ 9 أيام.

Advertisements

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود البداية تعود عندما تلقى اللواء خالد عبدالعال، إخطارًا من قسم حلوان، مفاده العثور على جثة مسن داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط القسم وتبين وجود جثة المدعو "أ. م" 63 سنة على المعاش، مسجاة على الارض ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.