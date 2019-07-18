مصر | "الرائحة الكريهة" تقود الجيران لجثة مسن بحلوان.. ومفاجأة في تحقيقات النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرائحة الكريهة" تقود الجيران لجثة مسن بحلوان.. ومفاجأة في تحقيقات النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستدعت النيابة شهود العيان من الجيران في الواقعة الذين أكدوا على حسن سمعة المتوفى وأنهم كانوا يشاهدوا كل يوم الصباح ينزل من العقار ولكن منذ ما يقرب من حوالي أسبوع لاحظوا اختفائه، وأضافوا أنه في المساء لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من شقته مما دعاهم إلى الإسراع وكسر الباب ليجدوه ملقى في الصالة وبملابسة الكاملة وفي حالة تعفن.
وجاء في مناظرة النيابة للجثة أنها في حالة تعفن كامل وتحولت إلى اللون الأخضر بالكامل، وأنها لرجل ستيني وتوفى منذ 9 أيام.
وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتعود البداية تعود عندما تلقى اللواء خالد عبدالعال، إخطارًا من قسم حلوان، مفاده العثور على جثة مسن داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط القسم وتبين وجود جثة المدعو "أ. م" 63 سنة على المعاش، مسجاة على الارض ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.