مصر | بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشوب حريق بمحول كهرباء في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشوب حريق بمحول كهرباء في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في محول كهرباء بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من محول كهرباء في الحي الثالث، بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

