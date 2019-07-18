مصر | "خلافات مالية" و"مشاجرة".. تجديد حبس تاجر لقتله آخر بكرداسة 15 يوما

وبدأت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل أحد الأشخاص على أيدي تاجر بمنطقة كرداسة، نتيجة للاعتداء عليه خلال مشاجرة، بسبب خلافات مالية سابقة، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة مع تاجر.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة أن خلافات مالية تسببت في نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط القاتل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.