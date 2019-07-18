أخبار مصر | الحكومة: الإعداد لتطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ16 محافظة تشمل 1000 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: الإعداد لتطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ16 محافظة تشمل 1000 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق على مستوى المحافظات للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة، مشددًا على أن ضبط الأسواق ومتابعتها أحد مسئوليات المحافظين.

وحول الاستعدادات والتجهيز لعيد الأضحى المبارك، شدّد رئيس الوزراء على المحافظين ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر.

وكما وجه مدبولي بضرورة طرح كميات مضاعفة من هذه السلع، وخاصة اللحوم الحمراء، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وكلّف رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن؛ من أجل المتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة، مشيراً إلى ضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تواجد مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم خلال أيام العيد، وكلف بقيام المسئولين بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة لجمهور المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.

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كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التأكيد على توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى الأماكن التي يرتادها المواطنون في الإجازات مثل: الإسكندرية، والساحل الشمالي، والعين السخنة، مشدّداً من جهة أخرى على ضرورة تكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين، للتصدي للمخالفات المرورية؛ للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن كل محافظة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة العمل على تحديد وتوفير مقار بأسواق الجملة ومنافذ دائمة فى مختلف المحافظات وإتاحتها لجهاز الخدمة الوطنية، لعرض وتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكه واللحوم والاسماك، وهو ما سيسهم فى إحداث التوازن المطلوب فى الأسواق، مشيراً إلى أن منتجات الجهاز أصبحت متاحة حالياً بوفرة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطهير الترع، وخاصة عند مآخذ محطات المياه، لعدم انقطاع المياه عن المواطنين خلال أشهر الصيف، وكذا متابعة ما يتم تقديمه من خدمات اساسية للمواطنين فى مختلف القطاعات، بما يضمن توافرها والارتقاء بمستواها.

وحول استعدادات العام الدراسي الجديد، نبّه رئيس الوزراء على المحافظين ضرورة الاستعداد من الآن، على أن تشمل تلك الاستعدادات الانتهاء من استكمال جميع أعمال الصيانة والإصلاحات في المباني المدرسية بما يتضمنه من زجاج النوافذ، ودورات المياه، والكهرباء، وأسوار المدارس، والتأكد من انتهاء الأعمال بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.

ومن جهة أخرى، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية، مكلفاً بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية في كل محافظة تكون تابعة للمحافظ مباشرة، على أن يتم تعيين مدير مشروع في كل وحدة من هذه الوحدات، ويتم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بالمشروعات والخدمات التي تقدم ضمن المبادرة للوحدة، منبهاً أن تكون مسئولية الوحدة الإشراف ومتابعة التنفيذ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.