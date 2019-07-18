أخبار مصر | مدبولي: الرئيس سيجتمع بالمحافظين على مدى 3 أيام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وما تم خلاله من مناقشات وتوجيهات للرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) فى كافة المحافظات، بما يحفظ حق الدولة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد ثلاثة أيام سيعقد خلالها اجتماعات لكل المحافظين، بواقع 9 محافظين في كل اجتماع، وذلك لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذي الخاص بهذا الملف، وما أنجزته كل محافظة فى هذا الشأن.

وكلّف رئيس الوزراء فى هذا الشأن بقيام المحافظين بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاجتماع مع الرئيس السيسي اليوم، تناول أيضا منظومة النظافة الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، مؤكداً على أن هذا الملف من الملفات المهمة التى يوليها الرئيس عناية كبيرة، ويحرص على متابعتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم تناول كذلك ملف الاستغلال الأمثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع المحافظين على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين التأكيد على الاستعداد التام لحل وإزالة أي معوقات قد تواجه المحافظين خلال تعاملهم فى ملفيْ تقنين أوضاع أراضى الدولة، واستغلال الأصول داخل المحافظات، مشيرا إلى أهمية العمل على هذه الملفات المهمة وإعطائها الأولوية فى العمل، موضحا أنها أحد معايير تقييم أداء المحافظين على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطهير الترع، وخاصة عند مآخذ محطات المياه، لعدم انقطاع المياه عن المواطنين خلال أشهر الصيف، وكذا متابعة ما يتم تقديمه من خدمات أساسية للمواطنين فى مختلف القطاعات، بما يضمن توافرها والارتقاء بمستواها.