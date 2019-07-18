أخبار مصر | ننشر صورة الإرهابي الذي قضت عليه القوات المسلحة قبل تنفيذ عملية بشمال سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة الإرهابي الذي قضت عليه القوات المسلحة قبل تنفيذ عملية بشمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وأكد، أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي، وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.