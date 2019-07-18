أخبار مصر | طقس الجمعة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الجمعة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.