شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير النقل للدقهلية: تفقد طريق «بنها- المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها /المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت ) بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه ورافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

وتفقد الوزير القطاعات الاربعة للطريق وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، مشددًا على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري في شهر أكتوبر القادم مع ضرورة وتشغيل الاتجاه القادم من القاهرة إلى المنصورة تجريبيًا بكباري «كفر شكر وصهرجت وبشلا» تجريبيا قبل عيد الأضحى، تيسيرًا على المواطنين على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري.

Advertisements

وأكد وزير النقل أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، وأعمال تامين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مؤكدًا أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي مضيفا ان المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وأشار وزير النقل إلى أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

كما تفقد الوزير مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه، لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه والمخطط الانتهاء منه في يونيو 2020 وشدد وزير النقل على ضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وأن تتم الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الاعمال نظرا لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبيرة في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلى.