شكرا لقرائتكم خبر عن «البطولة لسّه مخلصتش».. مكاسب تنظيم بطولة الأمم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«البطولة لسّه مخلصتش»، شعارٌ من 3 كلمات، لخّص الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجماهير المصرية، رغم خروج المنتخب من دور الـ16 بعد هزيمته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

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يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقوا هاشتاج بعنوان «#البطولة مخلصتش»، وطالبوا بدعم المنتخبات العربية الشقيقة للفوز بالبطولة.

وخلال الفيديو التالي، يتحدّث نجوم الفن عن التنظيم الجيّد لبطولة الأمم الأفريقية على الأراض المصرية، تحت شعار «إنزل شارك.. البطولة لسّه مخلصتش».