شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتقدم 176 مركزًا بتصنيف «ويبوميتركس» الإسباني: الأولى مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن موقع التصنيف الإسباني الدولي «ويبوميتركس»، أن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على الجامعات المصرية، وتقدمت عالميا بتطور ١٧٦ مركز دفعة واحدة في 6 شهور، بنسبة ارتفاع مقدارها ٢٠% عن ذلك الترتيب الذي أعلنه القائمون على التصنيف مطلع العام الحالي.

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والتصنيف الإسباني يرتب حوالى 30 ألف جامعة على مستوى العالم، وأعلن ترتيب 5011 جامعة عالمية فقط في تصنيف الاستشهاد، الذي تم نشره بهذا الشهر، إذ ظهرت 11 جامعة مصرية فقط ضمن أول 1500 جامعة عالمية بهذا التصنيف طبقا جاء، في مقدمتها جامعات «القاهرة- المنصورة- عين شمس- الإسكندرية- طنطا- أسيوط- الجامعة الأمريكية بالقاهرة- بني سويف- المنيا- الزقازيق- حلوان».

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن جني ثمار التطوير الذي شهدته وما زالت تشهده البيئة البحثية والتعليمية بجامعة القاهرة لم يتأخر كثيرا، وإنما كل المطلوب التركيز في التطوير والمضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا فيما يخص العملية التعليمية والبحثية، مشيرا إلى إدارة الجامعة وأساتذة جامعة القاهرة وعلمائها يحملون على عاتقهم مهمة النهوض بها والمشاركة في دعم مركزها الدولي بالتصنيفات المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير العملية التعليمية، وقامت باستحداث ٢٢٣ لائحة دراسية وبرنامج دراسي بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بواقع 49 لائحة دراسية و115 دبلومة مهنية وبرنامج دراسي للدراسات العليا، و59 برنامج بكالوريوس وليسانس، كما تم تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة، مؤكداً أن تطوير العملية التعليمية جزء أساسي من تطوير العقل.