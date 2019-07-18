شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تحذر من إعلانات بيع تأشيرات الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، من إعلانات بيع تأشيرة الحج المباشرة، التي يتم تداول الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق موسم الحج.

وقال نائب رئيس الغرفة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «المملكة العربية السعودية تصدر تأشيرات الحج مجانا، والقانون يمنع الأفراد والشركات من تداول التأشيرات مقابل مبالغ مالية، وأن شركات السياحة بحكم القانون دورها تنظيم برامج رحلات الحج السياحي، وأن من يقوم بذلك في الغالب هم أفراد أو كيانات وهمية لا تمت بصلة لشركات السياحة».

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وكشف «السيسي» أن زيادة قيمة خدمات النقل لبعض برامج الحج السياحي جاءت نتيجة لزيادة قيمة شيك الإركاب، والذي يتم سداده للمملكة، إلى جانب ارتفاع قيمة إيجار الحافلات التي تنقل ضيوف الرحمن على مرحلة واحدة بدلا من مرحلتين (رد واحد بدلا من ردين)، وتابع «السيسي» أن «الشركات حاليا تدرس الموقف الحالي لحجم الزيادة التي تعد نتيجة للأسباب السالفة».

كما أكد نائب رئيس الغرفة أن المواطنين الذين عادوا من المملكة كانوا حاملين لتأشيرات صادرة من إحدى الجهات وليست تأشيرات حج، والتي على إثرها تم اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على سمعة الحج.

من جانبه، قال ياسر سلطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن حجم تأشيرات الحج المباشر تتراوح بين 15- 20 ألف تأشيرة وبإضافتها إلى حصة مصر الحالي تقترب من 100 ألف تأشيرة الحصة التي يجب أن تطالب بها مصر كون عدد سكانها يبلغ 100 مليون نسمة، وبالتالي يتم تنظيم برامجها ضمن الحصة الرسمية، وبالتالي نستطيع تحقيق العدالة بين المتنافسين على تأشيرة الحج.

كما أكد عضو الجمعية العمومية أن شركات السياحة غير مسؤولة عن التأشيرات التي تصدر بهدف حضور حفلات ترفيه، ويريد البعض استخدامها في أداء مناسك الحج، محذرا المواطن من الوقوع ضحية لتلك التأشيرات.