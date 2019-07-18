شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4.3 مليون طن في 7 أشهر.. والموالح في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن.

وتلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 17 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 536 ألفا و156 طنا عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألفا و500 طن، بالإضافة إلى تصدير 697 ألفا و30 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 383 ألفا و381 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وأضاف التقرير أن العنب المصري احتل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 88 ألفا و918 طنا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألفا و 676 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و84 طنا.

ووفقا للتقرير، احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألفا و556 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6004 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5224 طن للفلفل و5600 طن للخيار.

وأشادت الوزارة بجهود الحجر الزراعي وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بسفاراتنا في الخارج والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية، وطالبت باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق التي تم فتحها، مؤكدة أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطني.