شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط بأحياء القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية واعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الاحياء وتوفير البديل الملائم لهم والاسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص.

وقال اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تحرير334 محضر إشغال طريق و2815 إزالة إدارية و57 محضر إدارة بدون ترخيص و1 محضر إعلان بدون ترخيص و51 محاضر تلوث بيئة و2 توك توك وتحرير 160 محضر بائع متجول مع رفع 11 عربة يد لبيع الخضار و6 عربات كارو وإزالة 7 لافتات إعلانية و3 فاترينات لبيع مأكولات و3 عربات فول، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 7 قرارات غلق إدارى، وتمت مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة».

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وأشار «أبوالنصر» إلى أن الحملات شملت أحياء المنطقة الشرقية وهي حي عين شمس والنزهة ومدينة نصر شرق، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية.

أما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتها الحملات فهي الساحل والزاوية، والوايلى والظاهر، وكذلك أحياء المنطقة الغربية، وهي الموسكي والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب.

وأضاف «أبوالنصر» أنه تم استكمال تنفيذ عدد من قرارات الإزالة حيث تمت إزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام وتنفيذ قرار إزالة جزئي للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحي الدرب الأحمر بإخلاء العقار من السكان والمنقولات، وتمت إزالة أجزاء من الدور الثاني فوق الأرضي وإزالة 3 محلات بالدور الأرضي ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خرسانية.