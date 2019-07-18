شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُصدر منشورًا حول «الامتحان الورقي لأولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالامتحان الورقي المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي وفق الجدول المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.

تضمن المنشور ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذي عُقد في مايو 2019، علمًا بأن من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باقيا للإعادة، بالإضافة إلى السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي، حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.

كما تضمن المنشور اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة وكذا الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسؤولية إعلان نتائج الامتحان.