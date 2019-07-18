شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الحكومة ترد على 9 شائعات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس، تقريرا لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو. Advertisements ورد المركز على 9 شائعات انتشرت خلال الأسبوع الماضي.. وفيما يلي نص التقرير:

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