شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، بأن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرر الموافقة على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي جامعة بورسعيد.
ووجه الدكتور شمس الدين شاهين التهنئة لأهالي بورسعيد بهذا القرار، الذي جاء ليؤكد اهتمام وزارة التعليم العالي بإنشاء العديد من الكليات الجديدة تلبية لطموحات شعب بورسعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.