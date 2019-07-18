شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي بجامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، بأن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرر الموافقة على إنشاء كلية للعلاج الطبيعي جامعة بورسعيد.

ووجه الدكتور شمس الدين شاهين التهنئة لأهالي بورسعيد بهذا القرار، الذي جاء ليؤكد اهتمام وزارة التعليم العالي بإنشاء العديد من الكليات الجديدة تلبية لطموحات شعب بورسعيد.