شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب «إعلام عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات المهرجان السنوي لمشروعات تخرج طلاب إعلام عين شمس، الذي ينظمه قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس.

Advertisements

وشارك في المهرجان، عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام من بينهم الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة سابقا، والصحفى شارل فؤاد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والمخرج عمرو عابدين، والمخرجة تغريد العصفوري، والدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ومدير البرامج بقنوات «دى إم سي».

وقال «عبدالحميد»: «إننا اعتدنا أن نرى مستوى متميز وراقي لمشروعات طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب طوال العشرون عاما الماضية»، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لظهور كلية خاصة بالإعلام بجامعة عين شمس.

ووجهت الدكتورة سوزان القليني الشكر لكافة الحاضرين من القامات الإعلامية وكذلك للطلاب لعملهم واجتهادهم طوال سنوات الدراسة ولمستواهم المهني والاحترافي المتميز الذي ظهر جليا في مشروعات التخرج الذي يدعو للفخر دوما، مؤكدة أنه إنتاج متميز لجيل متميز. فيما أكدت الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، أن القسم حريص كل الحرص على تخريج طلاب قادرين على التعامل والتواصل مع سوق العمل، موضحة أن المهرجان سيشهد عرض 38 عملًا إعلاميًا من إنتاج طلاب شعب القسم.