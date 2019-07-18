شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: تحصيل 744 مليون جنيه من تقنين أوضاع أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تحصيل 744 مليون جنيه عن تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة في المحافظة.

وأوضح «آمنة» أن عدد الطلبات المُقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد بلغت 27 ألفا و465 طلبًا، وتم تحرير 71 عقدًا منها مباني علي مساحات 9087 م²، وأراضي زراعية علي مساحة 26 ألف و895 فدانا، بنطاق مدن ومراكز المحافظة ومعظمها بمركز مدينة وادى النطرون.

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وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية .

وأشار آمنة إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية المساحة والمساحة العسكرية والاستشعار عن بعد لإنهاء أعمال الرفع المساحي وإستكمال باقي اجراءات تقنين الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد.

وأكد المحافظ على أن تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق الشعب.

ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضى المملوكة الدولة بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الطلبات المستوفية للضوابط والشروط وفقا للقانون 144 لسنة 2017.