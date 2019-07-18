شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوجه بالبدء في تنفيذ برنامج «القائد المحلي» لتأهيل الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، مجلس القيادات الشابة في المحافظة بالبدء في البرنامج الوطني لإعداد «القائد المحلي»، وذلك لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه المستمر للشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم للقيادة، وتمكينهم من تولي كافة المناصب والمواقع القيادية بالدولة.

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ويهدف برنامج «القائد المحلي» إلى تدريب الشباب وتأهيلهم لخوض انتخابات المجالس المحلية والنيايبة، وتدريب الشباب العاملين في القطاع الحكومي، لتكوين صف ثانٍ قادر على القيادة، وذلك بناء على توصيات الرئيس السيسي في المؤتمر الخامس للشباب.

ويحتوى البرنامج على تأهيل الشباب في كافة الجوانب من سن 18 إلى 35 عامًا، ويستهدف تأهيل 1500 شاب، مقسمين إلى عشرة دفعات على مستوى مراكز المحافظة.

وطرح مجلس القيادات الشابة، المسؤول عن تنفيذ البرنامج اليوم، «استمارة إلكترونية» لتسجيل شباب المحافظة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج «https://forms.gle/o1g83SgH7z9q6XGj9»، مشيدًا بدعم محافظ الغربية للشباب وحرصه على تنفيذ البرنامج بمنحة مجانية للشباب.