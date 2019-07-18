شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تخاطب جامعة المنصورة و«القومي للبحوث» بشأن إعلان «دبلوم تغذية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت نقابة الأطباء خطابين لجامعة المنصورة، والمعهد القومي للبحوث، للاستفسار عن دبلوم، تم الإعلان عنه تحت اسم «التغذية الطبية والعلاجية» يدعي الانتساب لجامعة المنصورة، والاعتماد من المعهد القومي للبحوث.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن الجهة التي تعلن عن هذا الدبلوم تتيح الدراسة فيه لغير الأطباء من خريجي كليات التربية الرياضية، والزراعة، علاج طبيعي، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، بالإضافة إلى خريجي الطب، وتدعي أنه يتيح لمن يحصل عليه العمل في العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال، ولذلك توجهت نقابة الأطباء للجهات المحترمة التي يدعي الإعلان علاقتها بهذا الدبلوم، حتي تضع حدا لمثل هذه التجاوزات ضد مهنة الطب، والتي تعصف تماما بحق المريض أن يطمئن أن من يناظره طبيبا مؤهلا لممارسة المهنة.