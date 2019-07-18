شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا وعمدة هيلدسهايم الألمانية يوقعان جدول أعمال اتفاقية للتعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور أنغو ماير، عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، جدول الأعمال الخاص بورشة عمل أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، التي استضافتها هيلدسهايم الأسبوع الجاري بمناسبة مرور ٤٠ عامًا على توقيع اتفاقية التآخي والتوأمة بين المدينتين.

واتفق الجانبان على تبادل التعاون والتنسيق المشترك في موضوعات تتعلق بإدارة المخلفات والبيئة وتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية وطرق الترويج السياحي للمنيا لجذب أعداد من السائحين وكذلك العلاقات العامة والإعلام من خلال التدريب المشترك على آليات العمل الإعلامي والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مدينة هيلدسهايم خلال زيارة الوفد اسم مدينة المنيا على كوبري يربط عددًا من أحيائها بوسط المدينة احتفالا بتلك المناسبة.

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وسيقوم وفد من مدينة هيلدسهايم، برئاسة العمدة، بزيارة محافظة المنيا نوفمبر المقبل، حيث اتفق المحافظ والعمدة على مقترح جدول أعمال الزيارة في إطار تبادل التعاون والزيارات بين الطرفين.

وأكد محافظ المنيا قوة العلاقات والروابط بين المدينتين ودعم التبادل الثقافي، وأنه قد تجلى ذلك في التعاون المستمر على مدار 40 عامًا، والجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وكانت زيارة وفد المنيا لمدينة هيلدسهايم الألمانية قد بدأت، مساء الإثنين، بعقد ورشة عمل بين الجانبين حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما زار الوفد عددا من المتاحف بالمدينة ومركز الاستعلامات السياحية.

حضر التوقيع السفير إبراهيم سلطان، القنصل العام في هامبورج، والدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين محمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، واللواء حمزة درويش، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، ومنال خيري مدير إدارة الإعلام والتواصل، والباحثة السياحية مروة موسى.

وكانت مدينة هيلدسهايم وقعت اتفاقية للتآخي والتوأمة مع المنيا عام 1979، حيث ساهمت ألمانيا في تمويل إنشاء المتحف الآتوني، ودعم برنامج التبادل الثقافي الطلابي بين المدينتين.