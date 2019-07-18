شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد»: توفير 4 آلاف فرصة عمل لخريجي الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن الملتقى التوظيفي الذي نظمه برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والمهنى في مصر Tevet Egypt بالمركز الثقافى الترفيهى تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يسعى لتوفير ٤٠٠٠ فرصة عمل حقيقية للشباب من الجنسين لجميع المؤهلات، خاصة التعليم الفنى.

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جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها د. نبوى باهى، الخميس، في أروقة الملتقى التوظيفى المقام بالمركز الثقافى الترفيهى ضمن فعاليات أسبوع التعليم الفنى بحضور شروق زيدان المدير التنفيذى للمشروع، والمهندس حسن طاهر، مدير عام إدارة التعليم الفني، وأعضاء الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، وأعضاء الوحدة الفرعية لها ببورسعيد.

وأضاف «باهى» أن «خريجى التعليم المهنى والفندقى والزراعى والصناعى والتجارى يحظون بفرص عمل واعدة تليق بهم بمبادرة من مشروع دعم وتطوير التعليم الفنى والمهنى في مصر وبالتعاون مع ٥٥ شركة من كبرى شركات القطاع الخاص ببورسعيد والمحافظات المجاورة».

وأشار إلى أن «هذه الشركات تقدم فرص عمل في مجال الملابس والفندقة والبتروكيماويات والزراعة والإنتاج الحيوانى والأغذية والمقاولات والمنتجات الكهربية والحديد والصلب والشحن والتفريغ لتؤكد أن التعليم الفنى في بورسعيد يودع الميرى».