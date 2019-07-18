شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": من يتخلف عن امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى سيبقى للإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منشورًا للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالامتحان الورقى المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوى وفق الجدول المعتمد من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.

وتضمن المنشور ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية، والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان الذى عُقد فى مايو 2019، علمًا بأن من يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية سوف يكون باق للإعادة، بالإضافة إلى السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.

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كما تضمن المنشور اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة وكذا الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.