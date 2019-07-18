شكرا لقرائتكم خبر عن 8 جنيهات ارتفاعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 657 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 18-7-2019، ارتفاعا كبيرا بلغ 8 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 657 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً لتبلغ الأوقية 1421 دولاراً حتى كتابة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 سجل 657 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 563 جنيها للجرام

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عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5256 جنيها

أوقية الذهب 1421 دولار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.