شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يستقبل السفير القبرصى.. ويؤكد: مشروعات مشتركة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير دولة قبرص في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، حيث أكد الفريق التراس، على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مع الجانب القبرصى، مشددا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون مع دولة قبرص الصديقة، لما لها من وضع إستراتيجي هام للأمن القومي المصري.

ويأتى اللقاء فى إطار تعميق العلاقات وتعزيز التعاون بين مصر وقبرص، خاصة في ظل التقارب الذي تشهده العلاقات المصرية القبرصية.

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شهد اللقاء بحث سبل تفعيل أوجه التعاون الثنائي في مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات والزيارات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك .

في هذا الصدد أكد "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ مشروعات مصرية قبرصية وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة, مشيرا أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من مجالات التعاون والأنشطة الاقتصادية.

من جانبه، أكد "خاريس موريتسيس" سفير دولة قبرص بالقاهرة على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين, مشيرًا إلى حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وقبرص، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات الإقتصادية والتجارية .