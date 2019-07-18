شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تظلمات المرحلة الثانية على نتيجة أولى ثانوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تظلمات المرحلة الثانية على نتيجة الصف الأول الثانوى العام اليوم إلكترونيا بعد غلق باب التظلمات أمس الأربعاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى، قررت فتح باب تلقي التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية الاثنين الماضى وحتى أمس الأربعاء.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.