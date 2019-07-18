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صور.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات، ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات بجانب متابعة ملف إلزام المواطنين بطلاء واجهات العمارات فى مختلف المحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد كلف المحافظين فى الاجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: "لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنين بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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