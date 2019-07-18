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إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إنتحارى على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.

 

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وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى أن عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.


الارهابى القائم بالعملية الانتحارية

 

واضاف البيان أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الإرتكاز الأمنى مما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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