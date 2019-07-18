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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إنتحارى على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.
وأكد المتحدث العسكرى فى بيان رسمى أن عناصر القوات المسلحة، تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.
الارهابى القائم بالعملية الانتحارية
واضاف البيان أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الإرتكاز الأمنى مما أدى إلى إنفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابى وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.
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