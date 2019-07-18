شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على رفاته بقنا.. تعرف على القديس بسنتاؤوس فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، العثور على رفات القديس الأنبا بسنتاؤوس الملقب باللابس للروح أثناء أعمال ترميمات أثرية بديره بمحافظة قنا.

فى النقاط التالية تعرف على القديس

1-ولد القديس الأنبا بسنتاؤس في قرية شمير التابعة لمركز ارمنت في عام 548 ميلادية من ابوين صالحين وعندما بلغ سبع سنوات أرسله والده إلى مكتبة بمدينة ارمنت للعمل بها فتعلم فيها الكثير من الكتب الفلسفية وأسفار الكتاب المقدس وحفظ أسفار الإثنى عشر نبيا الصغار وهم من اسفار أنبياء العهد القديم وعندما أكمل عامه الرابع عشر عمل برعي الاغنام وكان يقضى وقته مترنما بالمزامير وصائما إلى المساء وموزعا طعامه علي المحتاجين من الفقراء

2- ترهب فى عمر العشرين عاما بعدما شعر برغبته فى البحث عن حياة الكمال والصلاة

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3-وفى دير الزجاج بالاسكندرية سيم (عين) الراهب القديس بسنتاؤس اسقفا علي مدينة قفط وتخومها علي يد القديس البابا دميانوس البابا رقم35 في تعداد بطاركة كرسي القديس مرقس الرسول وكان ذلك في عام 598

4- جلس القديس بسنتاؤس على كرسي مدينة قفط ثلاثة وثلاثين عاما رئيسا لكهنة المدينة

5- توفى القديس الانبا بسنتاؤس حين ناهز من عمره 83 عاما وكان ذلك عام631 ميلادية.