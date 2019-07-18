شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوليو.. دورة تدريبية بنقابة البيطريين حول الجس والتلقيح الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز العلمى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم، دورة تدريبية، حول "الجس والتلقيح الاصطناعى، بمقر معهد التناسليات، لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الأحد 28 يوليو الجارى، وحتى الخميس الأول من أغسطس المقبل.

وأوضح المركز العلمى، شروط الاشتراك فى الدورة أن يكون الطبيب البيطرى سدد اشتراكات النقابة حتى العام الحالى، مشيرا إلى أن تلك الدورة تأتى استكمالا لدورة إعداد الطبيب البيطرى للعمل بالمزارع، وطبقا للبروتوكول الموقع بين النقابة، والمعهد.

وأكد أن تلك الدورات، تأكيدا على اهتمام مجلس النقابة فى تطوير مهارات أعضائها فى كافة مجالات عملهم، ومتابعة التطورات العلمية والعملية بالجانب البيطرى.