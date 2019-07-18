شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر : أصدرنا 6885 تأشيرة للجمهور الجزائرى منذ بداية كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن السفارة المصرية أصدرت 6885 تأشيرة للجمهور الجزائري منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية وحتى أمس الأربعاء.

وأضاف السفير مشرفة - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم /الخميس/ - : "أنه تم أمس فقط إصدار 2486 تأشيرة للجمهور الراغبين في السفر؛ لحضور المباراة النهائية التي ستقام مساء غد /الجمعة/ بين الجزائر والسنغال".

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وأوضح أن القسم القنصلي وطاقم السفارة يعمل على مدار اليوم وبعد مواعيد العمل الرسمية؛ لإنجاز هذا العدد الضخم من التأشيرات للجمهور الجزائري خاصة مع ضيق الوقت.. معربًا عن ترحيبه بالجمهور الجزائري في بلده الثاني مصر، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الجزائري في المباراة النهائية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، في اجتماعها أمس برئاسة نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء)، تخصيص طائرتين إضافيتين لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر؛ لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال مساء غد؛ ليصل بذلك عدد الطائرات إلى 30 طائرة تقل أكثر من 5 آلاف مشجع.