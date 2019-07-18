شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الحرة بمطار القاهرة توزيع هدايا على حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولى، على توزيع هدايا على ضيوف الرحمن خلال استقبالهم بصالة الرحلات الموسمية قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج، وشملت الهدايا سبحة وسجادة صلاة.

من جانبها، قامت إدارة الحجر الصحى بالمطار على بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج، وتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتوجيههم من خلال الإرشادات الطبية، وذلك لتوعيتهم، وتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث تم توزيع كتيبات ومنشورات ورقية على الحجاج بالإرشادات الصحية وطرق البعد عن أماكن العدوى.

ويودع ثلاثة وزراء اليوم أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى.

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وأعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسئولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.

وكانت أولى بشائر حجاج قرعة وزارة الداخلية، غادروا فجر اليوم الخميس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى جدة لأداء مناسك الحج.

تم تجهيز مخيمات بجانب مبانى الركاب تتسع لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومودعيهم ومجهزة بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وتهوية وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة إذاعة داخلية للتوعية ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء، وانتهت شركة الميناء من عمل لوحات إرشادية داخل صالات السفر وخارجها وعلى الطرق المؤدية للمطار وتجهيز الإذاعة الداخلية وتخصيص كاونترات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءات سفرهم.