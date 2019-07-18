شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين": زيادة المعاشات 100 جنيه يكلف النقابة 178 مليون جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح شفيق، أن تكلفة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية فى مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ حوالى 178 مليون سنويا.
كان المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قد قال إن قرار الجمعية العمومية الأخيرة لأعضاء النقابة، والتى تم عقدها فى مارس الماضى، حول زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، لتصل إلى 800 جنيه، تبدأ النقابة فى تطبيقه بداية من يوليو الجارى.
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