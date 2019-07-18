انتقام بعد 8 سنوات.. التحقيقات في مقتل موظف الساحل: المتهمون سحلوه على الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت تحقيقات نيابة الساحل، تفاصيل قيام 3 أشخاص بقتل موظف في الساحل.

وقال المتهمون في التحقيقات إن المجني عليه تورط في قتل والدهم عام 2011، ولاذ بالفرار، وظلوا خلال تلك الفترة يبحثون عنه وما إن عثروا على مكانه أعدوا خطة للانتقام والثأر لوالدهم.

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وأضاف المتهمون أمام النيابة أنه تتبعوا المجني عليه وعند خروجه من أحد المقاهي بالساحل، حاصروه بالأسلحة البيضاء وأصابوه في أماكن متفرقة من جسده حتى سقط غارقًا في دمائه، وفروا هاربين حتى تم ضبطهم في قريتهم بسوهاج أثناء الاحتفال بالأخذ بثأر والدهم وتلقيهم العزاء.

وأوضحت النيابة أن المجني عليه تعرض لطعنات متفرقة في أنحاء جسده بالإضافة لكدمات وسحجات نتجت عن السحل في الأرض.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس المتهمين الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.