انفجار تلاه اشتعال.. إصابة عامل في حريق محول كهرباء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا اندلع في محول كهرباء بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن تصاعد أدخنة كثيفة من محول كهرباء في الحي الثالث.

وجه اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال سيارتي إطفاء تحت إشراف العميد خالد المراكبي رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، ونجح رجال الدفاع المدني في محاصرة ألسنة النيران وإخمادها وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

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تبين بالفحص أنه لدى إجراء فني عملية الصيانة اللازمة للمحول، وقع انفجارا بلوحة الكهرباء، تسبب في اندلاع النيران بالمحول، مما أسفر عن إصابة العامل، وجرى نقله بواسطة الأهالي إلى أقرب مستشفى للعلاج.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رمزي البسيوني مدير قطاع أكتوبر إلى النيابة العامة للتحقيق.