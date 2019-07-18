كاميرات المراقبة تكشف لغز سرقة 17 ألف جنيه من محل سجائر بالجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عامل وراء سرقة 17 ألف جنيه من محل بمنطقة الجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغا من مالك محل سجائر كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر القفل الخاص بباب المحل ملكه، وسرقة 17 ألف جنيه، من داخله.

وبإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بذات المحل وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.