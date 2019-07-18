ألقيا جثته في ترعة.. حبس شابين قتلا سائقا في أبو النمرس 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار أحمد الحريري رئيس نيابة مركز الجيزة، بحبس شابين قتلا سائق وألقيا جثته في ترعة بأبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن البداية منذ 3 أيام عندما تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بالعثور علي جثة برشاح "البصل"، في منطقة الحرانية بأبو النمرس، وانتقلت علي الفور قوات الأمن إلي موقع العثور علي الجثة وتبين من المعاينة أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره.

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وتبين من معاينة النيابة، وجود تغير بمعالم الوجه وتحلل الظهر، والجثة ملفوفة ببطانية داخل جوالين.

ونجحت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، في تحديد هوية المجني عليه، يدعي "كريم"، ١٨ سنة، سائق، مقيم بكرداسة مبلغ بغيابه منذ ١١ يوليو الجاري، بحوزته سيارة ميكروباص "چي أم".

انتهت التحريات إلي أن قاتلي السائق؛ "محمد"، ٢٣ سائق، شهرته المنسي، شعبان، ٢٢ سنة، قهوجي، نجحت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة في إلقاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليه انتقاما منه لخلافات سابقة بينهم، لاقترضه من أحدهما منذ عام 5 آلاف جنيه، ولم يسددهم.

قرر المتهم الأول الانتقام من المجني عليه، استعان بصديقه، وقتلا السائق، وباعا الميكروباص الخاص به، واتفقا على بيعه، بعد أن تخلصا من جثة القتيل.