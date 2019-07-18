ضبط 45 طربة حشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية من عاطل وجار ضبط شريكة بعدما ضُبط بحوزة الأول على 45 طربه من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وردت معلومات سرية لمدير أمن الإسكندرية، من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عاطل، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات"، لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين حال استقلاله سيارة ملاكي، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيق.