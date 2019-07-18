وفاة شقيق المخرج خالد يوسف داخل مستشفى عسكري بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

توفي اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، شقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، صباح اليوم الخميس، بأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفقيد غدا الجمعة انتظارا لإعداد الترتيبات اللازمة للجنازة والعزاء بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا، مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

يذكر أن الفقيد تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، وسافر للخارج في الفترة الأخيرة لتلقي العلاج ومع سوء حالته تم حجزه للعلاج بالقاهرة في أحد المستشفيات حتى توفي.

والفقيد أحد المؤسسين لمبادرة "بكرة لينا" على مستوى الجمهورية وكان الراعي الرئيسي لأنشطة المبادرة على مستوى المحافظة حتى فترة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي أصيب بعدها بوعكة صحية تطورت لأزمة ما جعله يتخلى عن أنشطته بسبب العلاج حتى وافته المنية.