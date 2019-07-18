رئيس بعث الحج الرسمية: نبذل كل الجهود لإعانة الحجاج على أداء المناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أكد وزير الري رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الجهات المشاركة والبعثات الرسمية تبذل كل جهودها لإعانة المصريين على أداء المناسك.
وقال الوزير، إن البعثات متواجدة باستمرار لحل أي مشكلة أو أزمة للحجاج المصرية بالأراضي المقدسة، ويتابع التقارير اليومية جاء ذلك في احتفالية توديع أول فوج من الحجاج المغادرين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي بحضور وزراء الطيران والأوقاف.
وقال إنه سيتوجه إلى الأراضي المقدسة لرئاسة البعثة، وسوف يقوم بالاطمئنان على الحجاج المصريين بمختلف أماكن الإقامة وعلى الخدمات المقدمة لهم خلال فترة الإقامة وفي الأماكن المقدسة المخصصة لأداء المناسك.
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