​"الهجرة" تعقد اجتماعا للجنة التنسيقية لمبادرة "مصر بداية الطريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

عقدت وزارة الهجرة اجتماعا للجنة التنسيقة لمبادرة "مصر بداية الطريق"، بحضور ممثلي الجهات والجامعات المشاركة بالمبادرة، لبحث آخر تطورات التحضيرات لفاعليات المبادرة وما تم الانتهاء إليه من إعداد القوائم الخاصة بالمشاركين من خريجي الجامعات المصرية من كافة دول العالم.

واستعرض الاجتماع برئاسة وزيرة الدولة للهجرة، عددًا من الأسماء التي تضمنتها القوائم الخاصة بالمرشحين لحضور فعاليات المبادرة.

وأكدت الوزيرة، أن خريجي الجامعات المصرية من الوافدين سفراء للدولة المصرية، وقوى ناعمة لمصر في دولهم، بجانب أيضًا الجاليات المصرية بالخارج، مضيفه أن المبادرة هي خطوة مهمة لتعزيز الدور الثقافي لمصر في العالم، وستمكنها من بناء قوة فكرية ناعمة من خريجي جامعاتها حول العالم.

يذكر أن مبادرة "مصر بداية الطريق" سيتم خلالها تنظيم احتفالية ندعو لها كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية والدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية.