القاهرة تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تواصل محافظ القاهرة حملاتها المكبرة بكافة الشوارع والميادين لإزالة التعديات والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ خالد عبد العال باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون ضد المخالفين.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس- أنه خلال هذه الحملات يتم القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية، ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

من جهته.. قال مدير إدارة شرطة المرافق اللواء هشام أبو النصر، إن "الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 334 محضر إشغال طريق، و2815 إزالة إدارية، و57 محضر إدارة بدون ترخيص ومحضر إعلان بدون ترخيص، و51 محضر تلوث بيئة، وتحرير 160 محضرًا للباعة المتجولين ورفع 11 عربة يد لبيع الخضار و6 عربات كارو، وإزالة 7 لافتات إعلانية و3 فاترينات لبيع مأكولات و3 عربات فول".

وأضاف أبو النصر أن الحملة شملت أيضًا تنفيذ 7 قرارات غلق إداري، ومصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

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وأشار إلى أن هذه الحملات شملت أحياء المنطقة الشرقية وهي (عين شمس - النزهة - مدينة نصر شرق)، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حيي المرج والمطرية.

وأوضح أن هذه الحملات شملت أيضًا أحياء المنطقة الشمالية وهي حي الساحل والزاوية والوايلي والظاهر، وكذلك أحياء المنطقة الغربية وهي حي الموسكي، والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب.

وأشار إلى أنه جرى استكمال تنفيذ عدد من قرارات الإزالة وإزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام، وتنفيذ إزالة جزئية للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحي الدرب الأحمر من خلال إخلاء العقار من السكان والمنقولات، وإزالة أجزاء من الدور الثاني فوق الأرضي، وإزالة 3 محلات بالدور الأرضي ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خرسانية.

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