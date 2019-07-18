"استشهاد بطل".. المتحدث العسكري يعلن تفاصيل إحباط هجوم انتحاري بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وذكر الرفاعي في بيان أن "عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابى قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي".

وأكد الرفاعي أن الحادث أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.