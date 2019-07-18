أخبار مصر | "النقل": تشغيل كباري"القاهرة – المنصورة" تجريبيا قبل العيد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ عدد 5 كبارى علوية على الطريق (كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت)، بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه.

وأضافت النقل، أن تنفيذ أعمال الطريق تسير على مدار الساعة للانتهاء من كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري، وذلك في شهر أكتوبر القادم مع ضرورة تشغيل الاتجاه القادم من القاهرة إلى المنصورة تجريبيا بكباري كفر شكر وصهرجت وبشلا قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على المواطنين.

وشملت الجولة تفقد القطاعات الأربعة للطريق وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها ومتابعة معدلات التنفيذ والالتقاء بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات، وضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير وتنفيذ الكباري .

Advertisements

كما صرحت الوزارة أن مشروع تطوير طريق بنها / المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، و أعمال تأمين سلامة المرور وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، والتأكيد على أن الكبارى التي يتم إنشائها وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، حيث أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره

هذا وتسير إستراتيجية الوزارة في اتجاهين الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية، والثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وتم تفقد مشروع تقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه والمخطط الانتهاء منه في يونيو 2020، وكذلك ضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وتكثيف الأعمال نظرا لما يمثله هذا الطريق من أهمية كبيرة في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولى الساحلي.