أخبار مصر | "الهجرة" تعقد اجتماعا للجنة التنسيقية لمبادرة "مصر بداية الطريق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تعقد اجتماعا للجنة التنسيقية لمبادرة "مصر بداية الطريق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة الهجرة اجتماعا للجنة التنسيقة لمبادرة "مصر بداية الطريق"، بحضور ممثلي الجهات والجامعات المشاركة بالمبادرة، لبحث آخر تطورات التحضيرات لفاعليات المبادرة وما تم الانتهاء إليه من إعداد القوائم الخاصة بالمشاركين من خريجي الجامعات المصرية من كافة دول العالم.

واستعرض الاجتماع الذي ترأسته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الاسماء التي تضمنتها القوائم الخاصة بالمرشحين لحضور فعاليات المبادرة.

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وخلال اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسادة الحضور في الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية للمبادرة، مشيرة إلى أن خريجي الجامعات المصرية من الوافدين هم سفراء للدولة المصرية، وقوى ناعمة لمصر في دولهم، بجانب أيضًا الجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت أن المبادرة هي خطوة مهمة لتعزيز الدور الثقافي لمصر في العالم، وستمكنها من بناء قوة فكرية ناعمة من خريجي جامعاتها حول العالم.

يذكر أن مبادرة "مصر بداية الطريق" سيتم خلالها تنظيم احتفالية ندعو لها كافة المسئولين رفيعي الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجي جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، وستتشرف الاحتفالية برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار تأكيد الدور الريادي للدولة المصرية على الصعيد الإفريقي والعربي وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، وفي إطار إعلان السيد الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.