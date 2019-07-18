أخبار مصر | وفد أردني يزور "القوى العاملة": المصريون بالأردن خير سفراء لبلدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد أردني يزور "القوى العاملة": المصريون بالأردن خير سفراء لبلدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، وفدا من النقابة العاملة للعاملين بالبترول والكيماويات بالمملكة الأردنية برئاسة خالد الزيود، في إطار زيارة الوفد لمصر لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النقابة العامة للبترول في مصر برئاسة محمد جبران، في مجال التدريب والتثقيف وتبادل الزيارات.

وأشاد الوزير في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على كافة المستويات، مثمناً التنسيق القائم بين قيادة البلدين ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجلالة الملك عبد الله الثاني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وخاصة مواجهة الإرهاب.

وشدد وزارة القوي العاملة، علي أهمية دور العمال فى رفع شأن دولنا، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي للدول العربية، الأمر الذى يدعم قدرتها فى التغلب على مصاعب وتحديات ومؤامرات تلك المرحلة الحرجة من عمر الأمة العربية، مؤكدا قدرة العمال العرب على مواجهة هذه التحديات من خلال تجنيبهم للخلافات، والعمل على إعلاء مصالح الأوطان العربية العليا، وصولا إلى تحقيق حلم الوحدة العربية.

وقالت في بيان لها، إن الإخلاص والأمانة في العمل هما سبب نجاح أى تنظيم نقابي في أداء مهمه من الحفاظ على حقوق العمال وحتى رفع راية الوطن عن طريق الإنتاج .

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وأعربت عن أملها في استمرار العلاقة بين التنظيمات النقابية خاصة المصرية والأردنية لما لها من أثر يسهم في الترابط بين الشعوب العربية.

ومن جانبه أعرب خالد الزيود، عن سعادته لوجوده على أرض مصر، ولقاءه بوزير القوى العاملة، واصفا إياه بالنقابي المناضل الذي دافع بضراوة عن حقوق العمال قبل توليه الوزارة وبعدها، مؤكدا أن هذا ليس جديدا على أى نقابي مصري ، مشددا علي أن مصر معروفة أنها دائما ما تتزعم العمل النقابي على مستوى الوطن العربي، وتشعر بمتطلبات وأوجاع العمال.

وأضاف "الزيود" أن العاملين المصريين بالأردن يعتبرون خير سفراء لبلدهم، مشيرا إلى أنهم وقفوا بجانب الأردن في أثناء فترة الربيع العربي في كافة المواقع والميادين مثل أى مواطن أردني .

وفي نفس السياق أشاد جبران ، بزيارة الوفد الأردني لمصر، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين النقابتين .

وفي ختام اللقاء قدم "الزيود" درع النقابة لوزير القوى العاملة تعبيرا عن الدور المهم الذي يقوم به في خدمة العمل والعمال ، كما أهدى الوزير له درع الوزارة "للزيود".