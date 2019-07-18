أخبار مصر | حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط بأحياء مناطق القاهرة الأربعة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وإعادة الانضباط بأحياء مناطق القاهرة الأربعة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل احياء القاهرة نشاطها المكثف وخطتها اليومية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة، بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، ومراجعة تراخيص الكافيات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

وأعلن اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن تحرير 334 محاضر إشغال طريق و2815 إزالة إدارية و57 محضر إدارة بدون ترخيص و1 محضر إعلان بدون ترخيص و51 محاضر تلوث بيئة و2 توك توك وتحرير 160 بائع متجول مع رفع 11 عربات يد لبيع الخضار و6 عربة كارو وإزالة 7 لافتة إعلانية و3 فاترينة لبيع مأكولات و3 عربات فول، وشملت الحملة أيضا تنفيذ 7 قرار غلق إداري، تم مصادرة الاشغالات وإيداعها مخازن الأحياء والمرافق محاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأشار "أبو النصر" إلى أن الحملات شملت أحياء المنطقة الشرقية، وهي حي عين شمس والنزهة وحي مدينة نصر شرق، وكذلك امتدت الحملة لتشمل قطاعات من حي المرج والمطرية.

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أما أحياء المنطقة الشمالية التي شملتهم الحملات هي حي الساحل والزاوية وحي الوايلي والظاهر.

وكذلك أحياء المنطقة الغربية وهى حي الموسكى والأزبكية وعابدين مع شن حملتين منفصلتين صباحية ومسائية بحي السيدة زينب.

وأضاف "أبو النصر" أنه تم استكمال تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، حيث تم إزالة عقار مقام بدون ترخيص بشارع الوحدة بحي دار السلام، وتنفيذ قرار إزالة جزئيا للعقار رقم 37 شارع المنجلة بحي الدرب الأحمر بإخلاء العقار من السكان والمنقولات وتم إزالة أجزاء من الدور الثاني فوق الارضى وإزالة 3 محلات بالدور الأرضي ملاصقة للعقار عبارة عن حوائط من الطوب وأسقف خراسانية.