أخبار مصر | "مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية وتخفيضات احتفالا بتوديع أول رحلات الحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية وتخفيضات احتفالا بتوديع أول رحلات الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت مصر للطيران رد قيمة تذكرتين الحج لإثنين من أكبر الحجاج سناً وهما الحاج عبد المنعم محمد إسماعيل فياض ويبلغ من العمر 90 عـاماً والحاجة ظريفة محمود محمد داود وتـبلغ من العمر 85 عامـاً وهما من حجـاج قــرعة الجيزة .

وذلك على رحلة رقم MS677 وقام بتسليمها الجائزة الطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار احمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

بالإضافة إلى رد 50٪ من قيمة 3 تذاكر لحجاج هذه الرحلة وهم شفيقة احمد محمد، محمد عبد العزيز مرسي، زبيدة محمد احمد ابو العلا، وعدد 10 قسائم وزن اضافي مجاني يتم تقديمهم هدية من مصرللطيران إلى الفائزين في السحب العلني من السادة الحجاج و كذلك تقديم هدايا تذكارية أخرى مقدمة من شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة مصرللطيران للأسواق الحرة .