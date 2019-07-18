أخبار مصر | محافظ الجيزة: توقيع الحجز الإداري لمنشأت تجارية وتعليمية بسبب الملصقات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: توقيع الحجز الإداري لمنشأت تجارية وتعليمية بسبب الملصقات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة توقيع الحجز الإداري وغرامات مشددة لعدد من المؤسسات التجارية والتعليمية، لقيام أصحابها بوضع ملصقات إعلانية على الأسوار و الحوائط و الجدران بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات على الأسوار تؤدى إلى تشويه المنظر العام للشوارع والطرق الأمر الذى لا يتماشى مع سعى الدولة للتغيير وتطوير المنظر العام بالشوارع وتجميلها وبناء بنية تحتية جيدة للطرق.

وأكد على تحرير محاضر لعدد من المنشأت التجارية بأحياء الدقى وجنوب الجيزة، بعد ضبط عدد كبير من الملصقات التابعة لهم على جدران الأسوار بمحيط جامعة القاهرة.

ولفت إلى أنه تم توجيه الأحياء المختصة بتوقيع الحجز الإدارى على تلك المنشأت كإجراء رادع حيال ما تم من مخالفات وتعدى على المنظر الجمالى للشارع.

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وأكد راشد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعامل مع كل ما يشوه المنظر العام للطرق كالكتابة على الأسوار والإعلانات والملصقات بكل حزم وتنفيذ الحجز الإدارى على الفور للمخالف.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها بأحياء الدقى وجنوب الجيزة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل عدد من الشوارع بالدقى، حيث تقوم المحافظة بأعمال تجميل للجزر الوسطى وصيانة للبلدورات وطبقة الرصف ودهان وتجميل جسور الكبارى ورفع مستوى الشكل الجمالى بالحى.

ووجه راشد بتكثيف الحملات ودوريات العمل، وخاصه فى الفترات المسائية لضبط أى فرد يقوم باللصق أو الكتابه على الجدران بالشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وحيال المؤسسة أو الجهة التى يروج لها.

وشدد المحافظ خلال الجولة على إزاله كافة الملصقات المخالفة والمشوه للطرق من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

وتحذر محافظة الجيزة من القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية، كما تأكد المحافظة على ضرورة أن يتعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المجهودات التى يتم بذلها لتطوير وتجميل الشكل العام للطرق والشوارع بالمحافظة.